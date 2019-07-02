Безсонов назвал виновного в обстрелах, в результате которых загорелось два дома в поселке Зайцево

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-02T20:54:27+03:00

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Сегодня вечером вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Зайцево. Приказ на обстрелы населенного пункта поступил от военного преступника, командира 30-й механизированной бригады ВСУ Ивана Гараза. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Сегодня в 16:00 боевики из 30-й механизированной бригады по приказу военного преступника Гараза подвергли обстрелу Зайцево из минометов и вооружения боевой машины пехоты (БМП), — рассказал Безсонов.

В результате обстрела в поселке Зайцево загорелось два дома. Потушить их сразу не получилось. Пока спасатели пытались ликвидировать огонь в одной части поселка, пожар распространился на второй дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU