2019-07-02T16:54:48+03:00
Политика

В Донбасс прибыл отряд спецназначения ВСУ

Их цель – это проведение диверсий и террористических операций
Екатерина Сорока
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Вместе с именами подполковника и майора диверсионной группы, МГБ ЛНР опубликовало их личные номера телефонов. Фото: tvzvezda.ruВместе с именами подполковника и майора диверсионной группы, МГБ ЛНР опубликовало их личные номера телефонов. Фото: tvzvezda.ru
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На днях на подконтрольную Украине часть Луганской области приехал отряд специального назначения ВСУ для проведения диверсионно-террористических операций. Об этом сегодня заявили в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

— Прибывшая диверсионная группа действует в составе ОТГ «Север» под руководством командира сводного отряда восьмого отдельного полка сил специального назначения – подполковника Ковальчука Евгения Александровича и начальника штаба сводного отряда – майора Шевцова Дмитрия Олеговича, — говорится в сообщении.

Боевики отряда прибыли в село Лиман Старобельского района. По словам пресс-службы МГБ ЛНР, останутся они здесь на некоторое время.

— В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, Вооруженных сил, карательных батальонов или органов внутренних дел сообщать об указанных фактах по телефону:

+38 (0642) 34-51-64,

+38 (099) 562-89-02,

+38 (072) 163-28-00, либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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