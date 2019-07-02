В Донбасс прибыл отряд спецназначения ВСУ
На днях на подконтрольную Украине часть Луганской области приехал отряд специального назначения ВСУ для проведения диверсионно-террористических операций. Об этом сегодня заявили в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
— Прибывшая диверсионная группа действует в составе ОТГ «Север» под руководством командира сводного отряда восьмого отдельного полка сил специального назначения – подполковника Ковальчука Евгения Александровича и начальника штаба сводного отряда – майора Шевцова Дмитрия Олеговича, — говорится в сообщении.
Боевики отряда прибыли в село Лиман Старобельского района. По словам пресс-службы МГБ ЛНР, останутся они здесь на некоторое время.
— В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, Вооруженных сил, карательных батальонов или органов внутренних дел сообщать об указанных фактах по телефону:
+38 (0642) 34-51-64,
+38 (099) 562-89-02,
+38 (072) 163-28-00, либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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