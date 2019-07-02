Командир ВСУ приказал забрать мобильные телефоны у целой бригады

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-02T16:27:36+03:00

Это уже не первый случай, когда командиры ВСУ подтасовывают факты потерь в личном составе бригады. Фото: newizv.ru

Чтобы они не могли сообщить кому-то реальную причину смерти одного из боевиков

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Командование ВСУ пытается скрыть очередной факт небоевой потери в своих рядах. Чтобы не допустить распространение слухов о происшествии, командир бригады Зенченко приказал изъять у всего личного состава мобильные телефоны. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Нашими источниками в штабе "ООС" сообщается о сокрытии небоевых потерь в воинских частях ОТГ «Север». Данный факт командованием от вышестоящего штаба традиционно тщательно скрывается. При этом, командир бригады Зенченко приказал изъять у личного состава мобильные телефоны, — говорится в сообщении.

Происшествие, которое так старательно пытаются скрывать ВСУ, произошло 30 июня в населенном пункте Нижнетеплое. Один из боевиков 25-й бригады принял наркотики, и под их действием застрелил своего сослуживца.

О произошедшем узнал командир бригады Зенченко. Передавать информацию дальше в штаб он не стал. Вместо этого он сделал все возможное, чтобы ее скрыть. Кроме того, что он изъял телефоны у всего личного состава, а также приказал начальнику медицинской службы оформить потерю бойца, как самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU