2019-07-02T16:35:16+03:00
Политика

Командир ВСУ отдал приказ сбить беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Екатерина Сорока
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Из села Выскрыва в Станицу Луганскую можно доехать на машине за 3 часа. Фото: izvestia.kiev.uaИз села Выскрыва в Станицу Луганскую можно доехать на машине за 3 часа. Фото: izvestia.kiev.ua
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29 июня командир Майстренко отдал приказ сбить беспилотник ОБСЕ, который следил за обстановкой у Станицы Луганской и нашел спрятанную самоходную гаубицу ВСУ. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Как известно беспилотник ОБСЕ был сбит стрелковым оружием ВСУ. Приземлился он в населенном пункте Золотое. На нем находились записи того, как украинская сторона выполняла разведение сил у Станицы Луганской. Также, пролетая над населенным пунктом Выскрива, беспилотник зафиксировал место, где спрятана самоходная гаубица ВСУ «Акация».

Судя по всему, командир Майстренко не хотел, чтобы вооружение было найдено. Поэтому и отдал приказ стрелять в беспилотник мониторинговой миссии.

— Как мы ранее неоднократно заявляли, командование «ООС» продолжает активно препятствовать работе наблюдателей спецмиссии ОБСЕ в зоне ответственности воинских частей и подразделений ВСУ. Помимо радиоэлектронного подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов, украинские силовики регулярно подвергают обстрелам беспилотники наблюдателей, с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, расположенного в жилых кварталах населенных пунктов, — добавил Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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