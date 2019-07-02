Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела против шести комбригов ВСУ

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-02T14:16:23+03:00

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Генеральная прокуратура ДНР возбудил шесть уголовных дел против командиров бригад ВСУ, которые отдавали приказы стрелять по населенным пунктам Республики в период с 24 июня по 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— 33 эпизода в рамках 6 уголовных дел расследуются в отношении командиров: 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Брыжинского Д.В., 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гудзя В.Ф., 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гараза И.В., 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Гнатова А.В., 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Полякова А.О. и 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Паласа Н.Д., — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю по приказу военных преступников были обстреляны районы Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватой. Кроме этого все совершенные обстрелы имеют свои последствия. Снарядами было повреждено 23 жилых дома, пять квартир, три хозяйственные постройки и одна работающая школа в Петровском районе Донецка.

За совершенные преступления по Уголовному кодексу ДНР, они должны быть наказаны лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU