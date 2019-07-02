В ДНР и ЛНР повысили размер минимальной пенсии

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-02T13:24:32+03:00

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Сегодня вступил в силу указ Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о повышении минимального размера пенсии. Об этом говорится на официальном сайте лидера государства.

- Установить с 1 июля 2019 года минимальную пенсионную выплату (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии) в размере 4000 российских рублей, пенсию по потере кормильца в размере 4000 российских рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи,- говорится в тексте указа №201.

Указ также предусматривает повышение с 1 июля 2019 года пенсий на 1% от минимальной пенсионной выплаты за каждый полный год рабочего стажа сверх установленного законодательством о пенсионном обеспечении. Кроме того, предусмотрено повышение размера пенсий на 25% для отдельных категорий лиц.

В Луганской Народной Республике тоже повысили размер минимальной пенсии до 4000 рублей. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Республике будут сделаны реальные шаги по социальной поддержке и защите населения.

ИСТОЧНИК KP.RU