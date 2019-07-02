2019-07-02T12:50:23+03:00
Происшествия

Взрыв на крыше жилого дома в Луганске произошёл из-за нарушения техники безопасности при строительстве

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
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В ходе расследования факта взрыва на крыше жилого дома в центре Луганска, по улице Коцюбинского, 27, правоохранители выяснили возможную причину произошедшего.

- Взрыв газового баллона произошёл в результате нарушения техники безопасности при выполнении строительных работ, - сообщили в министерстве внутренних дел Республики.

Взрыв на крыше жилого дома в Луганске произошёл из-за нарушения техники безопасности при строительстве.

Напомним, в центре Луганске на крыше жилого дома, который из-за своей протяженности горожане называют «китайской стеной» прогремел взрыв. От взрыва газовый баллон выбросило на несколько десятков метров к памятнику Клименту Ворошилову. На крыше здания начался пожар и задымление.

Пожарные МЧС ЛНР ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома.

- По прибытию первых подразделений пожарно-спасательных сил к 10-му подъезду дома № 27 раздался хлопок. В ходе разведки было установлено, что горит кровля крыши технического этажа многоэтажного жилого дома, - сообщили в спасательном ведомстве. - Пожар был ликвидирован в 16.41. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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