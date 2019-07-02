2019-07-02T20:28:25+03:00
Общество

Жители ЛНР почтили память погибших в авиаударе в Старой Кондрашовке

2 июля 2014 года Украина совершила авиаудар по селу Старая Кондрашовка. В результате обстрела погибло 12 человек
Екатерина Сорока
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Через некоторое время СМИ Украины рассказали, что авиаудар был ошибкой пилота. Фото: lug-info.comЧерез некоторое время СМИ Украины рассказали, что авиаудар был ошибкой пилота. Фото: lug-info.com
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Сегодня в сквере Героев поселка Славяносербск общественные деятели, активисты и неравнодушные жители Республики провели митинг в память о погибших в авиаударе, который нанесла Украина в 2014 году.

Последствия обстрела Старой Кондрашовки. Фото: Риа Новости

Последствия обстрела Старой Кондрашовки. Фото: Риа Новости

— 2 мая – Одесса, 2 июня – Луганск, 2 июля – Кондрашовка. Цифра 2 стала для жителей Донбасса роковой. Украина показала свое истинное лицо, тем самым развеяв все сомнения в правильности выбранного нами пути, — отметил Глава Администрации района Александр Дейнека, который также присутствовал на митинге.

Напомним, что 2 июля 2014 года ВСУ совершили авиаудар по населенному пункту Старая Кондрашовка. Это была первая атака киевских боевиков на мирных жителей Донбасса.

В тот день из-за жестокости бывших соотечественников погибло 12 человек, в том числе пятилетний ребенок. Еще восемь человек были отправлены в больницы с ранениями. Также многие жителей Старой Кондрашовки остались без крова над головой.

— Преступления Украины не забыты, мы будем помнить о них всегда. Преступники, отдающие приказы на уничтожение мирных жителей и исполнители не должны уйти от возмездия. Люди, хладнокровно обстреливающие жилые районы и убивающие детей, женщин и стариков должны понести заслуженное суровое наказание. И это касается не только погибших в тот день, но и всех, чья жизнь оборвалась во время этой войны, — добавил Александр Дейнека.

Последствия обстрела Старой Кондрашовки. Фото: Риа Новости

Последствия обстрела Старой Кондрашовки. Фото: Риа Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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