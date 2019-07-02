Лолита и Денис Клявер выступят в Донецке с концертом 6 июля

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-02T12:42:40+03:00

День семьи, любви и верности в ДНР отмечается ежегодно в 8 июля. Фото: riafan.ru

Они выступят на праздничном концерте в преддверии Дня семьи

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В преддверии празднования Дня семьи в Донецке выступят звезды российского шоу-бизнеса Лолита Милявская и бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер. Об этом сегодня сообщили в Русском центре.

— 6 июля в столице Донецкой Народной Республики состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Для дончан и гостей города выступят звезды российской эстрады Лолита и Денис Клявер, — сообщили в Русском центре.

Праздничный концерт пройдет на открытой сцене в парке Щербакова. Так что каждый желающий может прийти и бесплатно послушать выступление приглашенных артистов.

Сам концерт начнется в шесть часов вечера. Но выступления российских звезд еще нужно будет дождаться. Сначала на сцене в качестве "разогрева" будут выступать местные исполнители.

ИСТОЧНИК KP.RU