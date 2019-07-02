Альпинисты из Донецка развернули флаг ДНР на вершине Эльбруса
Сборная спортсменов-альпинистов из ДНР вошла в состав группы для восхождения на самую высокую вершину Эльбруса. Когда молодые люди покорили подъем, где развернули флаг Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
— Сборная ДНР развернула знамя Донецкой Народной Республики на высочайшей точке Эльбруса. Мероприятие прошло в рамках участия во Всероссийской альпиниаде – массовом восхождении на Эльбрус, — говорится в сообщении.
В этом году больше 40 человек решились покорить самую высокую вершину России и Европы. Вместе со спортсменами из Республики нелегкий путь по снежным вершинам также проходили альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Волгограда, Липецкой области и Краснодарского края.
В пресс-службе министерства также добавили, что спортсмены из ДНР активно участвуют во «Всероссийской Эльбрусиаде». Это уже их третье восхождение вместе с российскими коллегами.
ИСТОЧНИК KP.RU