2019-07-02T10:27:16+03:00
Спорт

Альпинисты из Донецка развернули флаг ДНР на вершине Эльбруса

Флаг ДНР побывал на самой высокой точке Эльбруса
Екатерина Сорока
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Совместное восхождение на Эльбрус стало доброй традицией, которая укрепляет дружбу Республики и России. Фото: минспорт.русСовместное восхождение на Эльбрус стало доброй традицией, которая укрепляет дружбу Республики и России. Фото: минспорт.рус
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Сборная спортсменов-альпинистов из ДНР вошла в состав группы для восхождения на самую высокую вершину Эльбруса. Когда молодые люди покорили подъем, где развернули флаг Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Сборная ДНР развернула знамя Донецкой Народной Республики на высочайшей точке Эльбруса. Мероприятие прошло в рамках участия во Всероссийской альпиниаде – массовом восхождении на Эльбрус, — говорится в сообщении.

В этом году больше 40 человек решились покорить самую высокую вершину России и Европы. Вместе со спортсменами из Республики нелегкий путь по снежным вершинам также проходили альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Волгограда, Липецкой области и Краснодарского края.

В пресс-службе министерства также добавили, что спортсмены из ДНР активно участвуют во «Всероссийской Эльбрусиаде». Это уже их третье восхождение вместе с российскими коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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