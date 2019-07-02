Обстрелы ЛНР: Украинские боевики открыли огонь по четырем населенным пунктам Республики

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-02T09:21:48+03:00

Представительство ЛНР в СЦКК занимается оперативным мониторингом и информационной безопасностью на территории ЛНР. Фото: regnum.ru

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по четырем населенным пунктам Республики. Под огонь ВСУ попали Логвиново, Клиновка, Молодежное и Пришиб.

Почти все обстрелы велись из населенного пункта Луганское, который временно находится под контролем украинской армии. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центра координации режима прекращения огня.

— Обстрел начался в 5.40 утра. Из населенного пункта Луганское в сторону Логвиново было выпущено 58 выстрелов из автоматического гранатомета АГС-17. Также применялось стрелковое оружие. В 06.50 утра из Луганского ВСУ сделали 6 выстрелов из РПГ-17 и 29 выстрелов из АГС-17. В 7.10 в сторону Калиновки выпустили две мины из миномета калибром 120 миллиметров, — говорится в сообщении.

В восемь утра обстрелы на время затихли, а в десять вечера начались снова. Под огнем крупнокалиберных пулемета и миномета оказались населенные пункты Молодежное и Пришиб.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушения уточняется сотрудниками Представительства Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU