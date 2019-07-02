Обстрелы ЛНР: Украинские боевики открыли огонь по четырем населенным пунктам Республики
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по четырем населенным пунктам Республики. Под огонь ВСУ попали Логвиново, Клиновка, Молодежное и Пришиб.
Почти все обстрелы велись из населенного пункта Луганское, который временно находится под контролем украинской армии. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центра координации режима прекращения огня.
— Обстрел начался в 5.40 утра. Из населенного пункта Луганское в сторону Логвиново было выпущено 58 выстрелов из автоматического гранатомета АГС-17. Также применялось стрелковое оружие. В 06.50 утра из Луганского ВСУ сделали 6 выстрелов из РПГ-17 и 29 выстрелов из АГС-17. В 7.10 в сторону Калиновки выпустили две мины из миномета калибром 120 миллиметров, — говорится в сообщении.
В восемь утра обстрелы на время затихли, а в десять вечера начались снова. Под огнем крупнокалиберных пулемета и миномета оказались населенные пункты Молодежное и Пришиб.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушения уточняется сотрудниками Представительства Республики в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»