2019-07-01T22:14:00+03:00
Политика

Почему Зеленский не хочет обещать, что завтра прекратит войну в Донбассе

Президент Украины прокомментировал разведение войск в Станице Луганской
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зеленский до выборов в Верховную Раду проводит в Донбассе двуликую политику. А что будет после 21 июля? Фото: АПУЗеленский до выборов в Верховную Раду проводит в Донбассе двуликую политику. А что будет после 21 июля? Фото: АПУ
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Владимир Зеленский обратился к украинцам после того, как полное разведение сил и средств в Станице Луганской зафиксировала миссия ОБСЕ.

- Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый реальный шаг к устойчивому прекращению огня на всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса, – сказал президент незалежной.

Впрочем, после мажорного вступления Владимир Александрович тут же сделал поправку.

- Я не хочу обещать, что завтра будет мир. Что завтра мы прекратим войну, но, мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась, – уточнил гарант.

И даже попросил «не поддаваться на панику и провокации и дать возможность нашим воинам, армии и дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу».

Как украинская армия за прошедшую неделю выполняла «свою мощную работу», сегодня подсчитали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За период с 24 июня по 1 июля ВСУ 170 раз нарушили режим прекращения огня. Было выпущено 3329 боеприпасов, что составило 28,5 тонны или 498 ящиков, — сказано в сообщении представительства в СЦКК. - Противник применял 122-миллиметровые орудия, минометы калибром 120 и 82 мм, танки и другое вооружение.

В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, повреждены 49 объектов жилья и инфраструктуры.

А ведь Зеленский может прекратить все эти обстрелы одним росчерком пера. Но он панически боится накануне выборов в Верховную раду быть обвиненным националистами в «зраде». Гарант и верховный главнокомандующий даже по поводу Станицы Луганской сказал следующее:

- Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой зрады нет, победы, увы, пока тоже.

Как говорится, комментарии излишни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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