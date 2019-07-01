2019-07-01T19:55:13+03:00
Политика

Кто виноват в гибели санитаров ВСУ под Мариуполем

В Народной милиции ДНР считают обстрел санитарного автомобиля провокацией Киева для дискредитации ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По утверждению штаба ООС, в автомобиль попала противотанковая управляемая ракета. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПо утверждению штаба ООС, в автомобиль попала противотанковая управляемая ракета. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг обвинения защитников ДНР в обстреле санитарного автомобиля ВСУ в районе Водяного.

- Все эти заявления — ложь, - сказал полковник. - Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом. В отличие от украинской стороны, ДНР соблюдает мирные договоренности.

Сегодня в украинском штабе операции объединенных сил (ООС) сообщили, что в районе Водяного был обстрелян автомобиль медиков, которые осуществлял эвакуацию раненого. В результате погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко из 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один военнослужащий был ранен.

В обстреле обвинили военных Народной милиции ДНР. Это событие даже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас летит в Канаду.

- Это подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе, – написал в соцсети президент.

И призвал партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на подобные действия.

Действительно, подобный обстрел надо было просто придумать накануне важных встреч Зеленского в Америке, а также очередного заседания Контактной группы в Минске, намеченного на 2 июля. И видимо совсем не случайно в эти дни в зоне ООС работает несколько групп иностранных репортеров.

- Украинское военное руководство организовало подготовку видеорепортажей о якобы нарушениях НМ республик режима прекращения огня. С этой целью с 28 июня по 18 июля вдоль всей линии соприкосновения, работают съёмочные группы украинских телеканалов, а также специально приглашённые иностранные журналисты-фрилансеры из Австралии, Франции, и Германия, которые ранее были замечены в несоблюдении норм журналистской этики, - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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