2019-07-01T18:58:16+03:00
Политика

Как в Донецке увидеть 2 июля полное солнечное затмение

Редкое явление природы начнется в 22 часа по донецкому времени
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Солнечное затмение теперь можно наблюдать из любой точки мира онлайн с компьютера или смартфона. Фото: youtube.com/EuropeanSouthernObservatory(ESO)Солнечное затмение теперь можно наблюдать из любой точки мира онлайн с компьютера или смартфона. Фото: youtube.com/EuropeanSouthernObservatory(ESO)
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Полное солнечное затмение является редким явлением - происходит оно в среднем каждые 360 лет в любом конкретном месте Земли. Полное солнечное затмение, которое наступит 2 июля, будет на территории Южной Америки. И воочию наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины.

Но дончанам не стоит расстраиваться. За этим событием можно проследить, находясь у себя дома. Ведь будет вестись несколько онлайн-трансляций.

Так, чилийская обсерватория Cerro Tololo национального научного фонда будет показывать затмение используя веб-сайт музея Сан-Франциско Exploratorium. А для удобства пользователей смартфонов было выпущено отдельное приложение для iOS и Android.

Итак, полное солнечное затмение начнется во вторник в 12:23 по тихоокеанскому времени (22:23 по донецкому). Не пропустите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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