Как в Донецке увидеть 2 июля полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение является редким явлением - происходит оно в среднем каждые 360 лет в любом конкретном месте Земли. Полное солнечное затмение, которое наступит 2 июля, будет на территории Южной Америки. И воочию наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины.
Но дончанам не стоит расстраиваться. За этим событием можно проследить, находясь у себя дома. Ведь будет вестись несколько онлайн-трансляций.
Так, чилийская обсерватория Cerro Tololo национального научного фонда будет показывать затмение используя веб-сайт музея Сан-Франциско Exploratorium. А для удобства пользователей смартфонов было выпущено отдельное приложение для iOS и Android.
Итак, полное солнечное затмение начнется во вторник в 12:23 по тихоокеанскому времени (22:23 по донецкому). Не пропустите.
ИСТОЧНИК KP.RU