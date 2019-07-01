Взрыв на крыше жилого дома в Луганске: разорванный газовый баллон выбросило на несколько десятков метров

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-01T18:21:53+03:00

Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются

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В центре Луганске на крыше жилого дома, который из-за своей протяженности горожане называют «китайской стеной» прогремел взрыв.

- Примерно в 16.00 взорвался газовый баллон, от взрыва его выбросило на несколько десятков метров к памятнику Клименту Ворошилову, - рассказывают очевидцы. - На крыше здания начался пожар и задымление, о пострадавших ничего не известно.

Пожарные МЧС ЛНР ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома.

- По прибытию первых подразделений пожарно-спасательных сил к 10-му подъезду дома № 27 раздался хлопок. В ходе разведки было установлено, что горит кровля крыши технического этажа многоэтажного жилого дома, - сообщили в спасательном ведомстве. - Пожар был ликвидирован в 16.41. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU