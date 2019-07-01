2019-07-01T16:15:12+03:00
Политика

«Плевать хотели на Минские!» Украинские военные углубляются в «серую зону» в Донбассе

Представители Республик Донбасса призывают незалежну к соблюдению Минских соглашений
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинской стороне заново необходимо провести отведение своих сил и средств в районе Петровского. Фото: 04744.infoУкраинской стороне заново необходимо провести отведение своих сил и средств в районе Петровского. Фото: 04744.info
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Руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что военная обстановка на участке разведения сил и средств в районе села Петровское Старобешевского района остается нестабильной. Об этом он рассказал Донецкому агентству новостей.

- На этом участке фиксируется продвижение вооруженных формирований Украины вглубь, а также наличие фортификационных сооружений, новых траншей и военной техники в пределах участка разведения сил и средств, - заявил Руслан Якубов.

Также он отметил, что только за июнь в селе Петровском украинские военные три раза нарушили условия разведения сил и средств.

- На этом участке украинской стороне заново необходимо провести отведение своих сил и средств и разминировать территорию, - сказал Якубов.

Напомним, в марте прошлого года представители Республики заявили о том, что украинская сторона сорвала договоренности о разведении сил и средств в районе Петровского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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