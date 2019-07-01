Над Донбассом сбили украинский беспилотник, который разбрасывал листовки с фотографией Зеленского
Военнослужащие Луганской Народной Республики сбили украинский беспилотник, который курсировал вдоль линии разграничения. Летательный аппарат был напичкан агитационными листовками. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нём обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, – сообщил официальный представитель оборонного ведомства.
На листовках изображен президент незалежной Владимир Зеленский и пропагандистские надписи.
Напомним, полеты беспилотников вдоль линии разграничения в Донбассе – запрещены Минскими соглашениями.
ИСТОЧНИК KP.RU