2019-07-01T15:57:54+03:00
Политика

Над Донбассом сбили украинский беспилотник, который разбрасывал листовки с фотографией Зеленского

Полеты беспилотников вдоль линии разграничения в Донбассе – запрещены Минскими соглашениями
Никита МАКАРЕНКОВ
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Над Донбассом сбили украинский беспилотник, который разбрасывал листовки с фотографией Зеленского. Фото: miaistok.suНад Донбассом сбили украинский беспилотник, который разбрасывал листовки с фотографией Зеленского. Фото: miaistok.su
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Военнослужащие Луганской Народной Республики сбили украинский беспилотник, который курсировал вдоль линии разграничения. Летательный аппарат был напичкан агитационными листовками. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нём обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, – сообщил официальный представитель оборонного ведомства.

На листовках изображен президент незалежной Владимир Зеленский и пропагандистские надписи.

Напомним, полеты беспилотников вдоль линии разграничения в Донбассе – запрещены Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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