«Лечили от наркозависимости»: в Донбассе 100 человек вызволили из трудового рабства

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-01T13:47:44+03:00

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Масштабную спецоперацию провели на днях в Донецкой области сотрудники полиции, погранслужбы и прокуратуры. Они «накрыли» группировку, которая под видом всеукраинской благотворительной организации создала сеть реабилитационных центров. Фактически это были трудовые лагеря для людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Их удерживали незаконно и заставляли выполнять тяжелую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области.

Злоумышленники набирали «трудовые бригады» по объявлениям, обещая бесплатно избавить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников. У пациентов - мужчин и женщин, отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. «Реабилитация» же заключалась в трудной работе: на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Люди ютились по 10 человек в одной комнате и постоянно находились под наблюдением.

Во время обысков обнаружена и изъята полиграфическая продукция, черновые записи и деньги. Фото: МВД Украины

Денег за изнурительную работу «пленные» не получали, все средства шли в благотворительную организацию и оказывались на личном счете руководителя. С одной «реабилитационного центра» он получал до 4 тысяч гривен в день.

Полицейские установили 12 участников группировки во главе с организатором. Они действовали в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Из «трудовых лагерей» вызволено около 100 человек. Сейчас медики проверяют состояние их здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU