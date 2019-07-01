Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-01T11:42:40+03:00

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С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия – с 1 497 до 1 564 гривен. Кроме этого, прибавка ждет пенсионеров, у которых большой стаж работы.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что на дополнительный рост пенсий могут рассчитывать мужчины-пенсионеры, имеющие более 35 лет стажа, и женщины-пенсионерки со стажем более 30 лет. Но при условии, что сейчас их пенсия меньше 2 тысяч гривен. А вот ветеранам труда, у которых пенсия более 2 тысяч, похоже, мало что добавят: им лишь увеличат получаемую доплату за каждый год свыше 35/30 лет стажа (1% от минимальной пенсии - 15,64 грн.).

Сейчас на Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров. Пенсии до 2 тысяч гривен получают более половины – 52% (5,9 млн человек). На добавку Камбина (330—500 гривен) могут рассчитывать около 3 млн пенсионеров. Среди них – сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР, которые продолжают получать украинскую пенсию.

Тем временем, с 1 июля в республиках Донбасса значительно вырастут пенсии - на 25%. При этом минимальная пенсия составит 4 тысячи рублей. Также власти обещают пересчитать пенсии с учетом переработанного трудового стажа – по 40 рублей за каждый год переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU