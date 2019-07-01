По Донецку украинская армия выпустила 148 мин

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-01T10:02:13+03:00

А всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 524 боеприпаса

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Сегодня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки ВСУ 27 раз нарушали режим тишины. И выпустили по территории Республики 524 боеприпаса. А в предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 284 единицы.

В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.

Горловское направление: минометы 120 мм – 1 раз (20 мин); минометы 82 мм – 1 раз (8 мин).

Донецкое направление: минометы 120 мм – 13 раз (134 мины); минометы 82 мм – 2 раза (14 мин); БМП/БТР – 1 раз (40 выстрелов); РПГ/СПГ – 2 раза (7 гранат); АГС – 1 раз (5 гранат).

Мариупольское направление: гаубицы 122 мм – 3 раза (140 снарядов); минометы 120 мм – 1 раз (15 мин); минометы 82 мм – 3 раза (22 мины); БМП/БТР – 1 раз (30 выстрелов); АГС – 2 раза (89 гранат); стрелковое оружие – 2 раза.

В зоне обстрела оказались Горловка (Михайловка, пос. ш-ты 6/7), Донецк (пос. ш-ты «Трудовская», аэропорт), Веселое, Спартак, Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Саханка, Заиченко, Ленинское, Красноармейское, Октябрь.

В результате обстрела со стороны ВФУ произошло возгорание нежилого дома по адресу ул. Кирова, 57.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU