ОБСЕ: войска полностью покинули позиции на участке разведения в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-01T09:12:48+03:00

В миссии ОБСЕ сообщили о получении от Киева и ЛНР уведомлений о завершении разведения у Станицы

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- 29 июня СММ получила ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств Вооруженными силами Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено, - говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. - 30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

В миссии также напомнили, что 26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств был начат, когда личный состав ВСУ и Народной милиции ЛНР покидали их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

В течение нескольких последующих дней, по наблюдениям миссии, ВСУ и Народной милиции ЛНР покинули другие позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию. Подразделения НМ ЛНР также проводили работы по демонтажу укрытия и убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.

- На данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. СММ продолжит активно наблюдать за ситуацией и будет информировать о результатах наблюдения, – резюмируется в сообщении.

Напомним, что разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 81 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU