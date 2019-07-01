Погода на день в Луганске: 1 июля будет до 27 градусов тепла, без существенных осадков

СЕГОДНЯ 07:06 2019-07-01T07:06:43+03:00

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду

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- 1 июля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами слабый кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 2 июля ожидается переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 28-33 градуса выше нуля. 3 июля - переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU