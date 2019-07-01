Погода на день в Донецке: 1 июля потеплеет до 29 градусов

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-01T07:02:11+03:00

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В понедельник, 1 июля, с утра в Донецке и ДНР будет солнечно, днем возможна переменная облачность. Без осадков.

После двух прохладных дней заметно потеплеет. Утром температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Днем ожидается 25 — 29 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +28... +23.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: 1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день — день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая — к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии.

ИСТОЧНИК KP.RU