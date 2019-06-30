Наталья Никонорова призвала Украину к соблюдению Минских соглашений

30 Июнь 23:24 2019-06-30T23:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Донецкой Народной Республике приветствуют состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом заявила министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Хотелось бы акцентировать на том, что для полной реализации Рамочного решения украинские власти должны обеспечить со своей стороны восстановление паритета на двух других участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где вооруженные формирования Украины вернули свои силы и средства, тем самым сорвав выполненное ранее разведение, - говорится в заявлении Никоноровой.

Также министр призвала украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.

ИСТОЧНИК KP.RU