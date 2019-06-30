2019-06-30T23:24:46+03:00
Политика

Наталья Никонорова призвала Украину к соблюдению Минских соглашений

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сделала заявление
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Наталья Никонорова призвала Украину к соблюдению Минских соглашений. Фото: Министерство иностранных делНаталья Никонорова призвала Украину к соблюдению Минских соглашений. Фото: Министерство иностранных дел
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике приветствуют состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом заявила министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Хотелось бы акцентировать на том, что для полной реализации Рамочного решения украинские власти должны обеспечить со своей стороны восстановление паритета на двух других участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где вооруженные формирования Украины вернули свои силы и средства, тем самым сорвав выполненное ранее разведение, - говорится в заявлении Никоноровой.

Также министр призвала украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24