Пьяный солдат ВСУ поджег блиндаж

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-30T16:15:04+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пьяный военнослужащий ВСУ поджег блиндаж, запустив в нем сигнальную ракету, трое киевских силовиков получили сильные ожоги.

- Разведка оборонного ведомства Республики продолжает фиксировать случаи возгорания фортификационных сооружений подразделений ВСУ, - сообщил он.

Случай с поджогом блиндажа произошел 28 июня на позиции 25-й бригады в районе населенного пункта Лопаскино

После употребления спиртных напитков один из военнослужащих бригады запустил сигнальную ракету в блиндаже, - рассказывает Филипоненко. - В результате возгорания фортификационное сооружение полностью уничтожено, трое военнослужащих получили сильные ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU