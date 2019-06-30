Пьяный солдат ВСУ поджег блиндаж
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пьяный военнослужащий ВСУ поджег блиндаж, запустив в нем сигнальную ракету, трое киевских силовиков получили сильные ожоги.
- Разведка оборонного ведомства Республики продолжает фиксировать случаи возгорания фортификационных сооружений подразделений ВСУ, - сообщил он.
Случай с поджогом блиндажа произошел 28 июня на позиции 25-й бригады в районе населенного пункта Лопаскино
После употребления спиртных напитков один из военнослужащих бригады запустил сигнальную ракету в блиндаже, - рассказывает Филипоненко. - В результате возгорания фортификационное сооружение полностью уничтожено, трое военнослужащих получили сильные ожоги.
ИСТОЧНИК KP.RU