Командующий «ООС» запретил боевикам ВСУ принимать продукты от волонтеров
На днях в одном из националистических батальонов ВСУ в Донбассе было госпитализировано четыре боевика. У всех них один диагноз – отравление продуктами питания.
В связи с этим командующий так называемой Операции объединенных сил Сырский запретил боевикам принимать волонтерскую помощь. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.
— По нашим данным, в подразделениях карателей на Горловском направлении отмечено резкое увеличение кишечных заболеваний военнослужащих, связанных с низким качеством продуктов питания, поставляемых в подразделения, — говорится в сообщении.
Оказалось, что волонтеры отправили боевикам ВСУ на передовую продукты, у которых уже закончился срок годности. Чтобы не допустить новой вспышки кишечных заболеваний в личном составе армии, в зону «ООС» отправили специальную комиссию. Ее возглавил заместитель командующего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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