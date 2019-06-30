Командующий «ООС» запретил боевикам ВСУ принимать продукты от волонтеров

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-30T17:04:56+03:00

Четыре боевика из националистического батальона входили в 18 полк запрещенной группировки. Фото: nahnews.org

Четыре боевика были госпитализированы с отравлением

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На днях в одном из националистических батальонов ВСУ в Донбассе было госпитализировано четыре боевика. У всех них один диагноз – отравление продуктами питания.

В связи с этим командующий так называемой Операции объединенных сил Сырский запретил боевикам принимать волонтерскую помощь. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— По нашим данным, в подразделениях карателей на Горловском направлении отмечено резкое увеличение кишечных заболеваний военнослужащих, связанных с низким качеством продуктов питания, поставляемых в подразделения, — говорится в сообщении.

Оказалось, что волонтеры отправили боевикам ВСУ на передовую продукты, у которых уже закончился срок годности. Чтобы не допустить новой вспышки кишечных заболеваний в личном составе армии, в зону «ООС» отправили специальную комиссию. Ее возглавил заместитель командующего.

ИСТОЧНИК KP.RU