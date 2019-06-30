Украинские военные обстреляли в Донбассе беспилотник ОБСЕ

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-30T18:55:41+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Во время патрулирования беспилотника международной мониторинговой миссии ОБСЕ в Попаснянском районе, солдаты Вооруженных сил Украины открыли огонь по летательному объекту. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Киевские силовики обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Попаснянском районе для сокрытия размещенного в жилом секторе запрещенного Минскими соглашениями вооружения, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

По его словам, командование «ООС» активизировало работу по препятствованию мониторингу обстановки наблюдателями ОБСЕ в зоне ответственности воинских частей и подразделений ВСУ путем обстрелов и глушения средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) сигналов беспилотных летательных аппаратов Миссии.

- 27 июня по приказу командира 30-й бригады ВСУ (полковника Ивана) Гараза с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был обстрелян из стрелкового оружия БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Выскрива Попаснянского района, - заявил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU