2019-06-30T14:02:01+03:00
Политика

Утром 30 июня ВСУ подвергли семь населенных пунктов ДНР массированному минометному обстрелу

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: artv-news.ruФото: artv-news.ru
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины, утром 30 июня, подвергли массированному минометному обстрелу территорию Донецкой Народной Республики.

- Украинские вооруженные формирования в православный праздник всех русских святых, нанесли массированный минометный удар по ДНР, - говорится в сообщении ведомства. - Только за утро по территории Республики было выпущено более 80 мин различного калибра.

По данным СЦКК, обстрел начался в начале пятого утра и продолжался три часа.

- С 4:50 до 7:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: Марьинка – поселок шахты «Трудовская», поселок Александровка; Пески – «Вольво-Центр», Веселое, Жабичево; Опытное – столичный аэропорт; Водяное – село Заиченко; Широкино – Саханка. В общей сложности выпущена 81 мина калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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