2019-06-30T15:07:46+03:00
Общество

День молодежи в Донецке 2019: Молодежь ДНР поучаствовала в челлендже-поздравлении

В челлендже на День в молодежи в Донецке 2019 участвовали молодые люди из ЛНР, России, Южной Осетии
Екатерина Сорока
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Праздновать День молодежи в ДНР будут три дня. Фото: mrespublika.ruПраздновать День молодежи в ДНР будут три дня. Фото: mrespublika.ru
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В День молодежи в Донецке 2019 активные молодые люди Республики поучаствовали в челлендже. Они отправили видео-поздравление своим сверстникам из ЛНР, России и Южной Осетии. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Молодежь, будьте здоровыми и сильными, любите свою родину, творите здесь и сейчас – будущее в руках молодежи. Молодежь Донецкой Народной Республики поздравляет всех молодых людей с разных концов мира. Давайте объединяться в единую движущую силу и менять мир вместе!, — пожелали активисты из ДНР.

В каждом видео-поздравлении была своя идея для видео ролика. Так, молодежь из ЛНР не забыла поздравить сверстников из Приднестровья и Абхазии. В Южной Осетии парни и девушки прочитали стихотворение с цитатами основоположника осетинского литературного языка. А молодые гвардейцы пожелали «всем мира, чистого неба над головой и много солнечных дней!».

Поздравительный челлендж «МОЛОДЕЖЬ, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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