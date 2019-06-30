День молодежи в Донецке 2019: Молодежь ДНР поучаствовала в челлендже-поздравлении

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-30T15:07:46+03:00

В челлендже на День в молодежи в Донецке 2019 участвовали молодые люди из ЛНР, России, Южной Осетии

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В День молодежи в Донецке 2019 активные молодые люди Республики поучаствовали в челлендже. Они отправили видео-поздравление своим сверстникам из ЛНР, России и Южной Осетии. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Молодежь, будьте здоровыми и сильными, любите свою родину, творите здесь и сейчас – будущее в руках молодежи. Молодежь Донецкой Народной Республики поздравляет всех молодых людей с разных концов мира. Давайте объединяться в единую движущую силу и менять мир вместе!, — пожелали активисты из ДНР.

В каждом видео-поздравлении была своя идея для видео ролика. Так, молодежь из ЛНР не забыла поздравить сверстников из Приднестровья и Абхазии. В Южной Осетии парни и девушки прочитали стихотворение с цитатами основоположника осетинского литературного языка. А молодые гвардейцы пожелали «всем мира, чистого неба над головой и много солнечных дней!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/717519" frameborder="0"></iframe> Поздравительный челлендж «МОЛОДЕЖЬ, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU