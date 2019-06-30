2019-06-30T13:52:15+03:00
Политика

ДНР реконструирует пункты пропуска на линии разграничения

1 июля будет подписана схема реконструкции КПП «Александровка»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: gorlovka-news.suФото: gorlovka-news.su
Изменить размер текста:

Первого июля будет подписана схема реконструкции контрольно-пропускного пункта «Александровка» на линии разграничения. Об этом заявили в правительстве Донецкой Народной Республики.

- Сегодня мы были на КПП «Александровка» с МГБ и Министерством доходов и сборов. Принято решение сместить площадку на несколько метров, чтобы минимизировать спил дубовой рощи, - сообщают в правительстве. - В понедельник схема будет подписана. Данная территория разминирована. На площадке уже будут работать геодезисты.

Кроме этого начато улучшение пункта пропуска «Еленовка».

Также в республике начали модернизацию пункта пропуска «Еленовка».

Заместитель председателя Правительства республики Владимир Пашков ранее заявил, что у линии разграничения в Донбассе планируют открыть пятый пункт пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День молодежи в Донецке 2019: Молодежь ДНР поучаствовала в челлендже-поздравлении
Утром 30 июня ВСУ подвергли семь населенных пунктов ДНР массированному минометному обстрелу
День молодежи в Донецке 2019: В центре города прошел танцевальный флешмоб
ВСУ выпустили по ДНР 280 боеприпасов. Есть разрушения
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР
Почта Донбасса посвятила марку выпускникам донецких ВУЗов с российскими дипломами
Дарья Морозова: обстановка в подконтрольном Киеву Донбассе критическая
Бойцы ВСУ в гражданском минируют территорию в районе Счастья
Пьяный командир роты ВСУ сломал ребра и разбил голову подчиненному
Спасатели МЧС ДНР рассказывают отдыхающим на водоемах о правилах безопасного поведения на воде
Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня
Небоевые потери ВСУ: командира морских пехотинцев ранили подчиненные
ВСУ под Горловкой повредили канал Северский Донец-Донбасс
ВСУ нанесли артудар по ДНР из тяжелой артиллерии
Полицейские задержали жителя Кировского за угрозу убийством
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 28 раз нарушили «перемирие», выпустив почти 600 боеприпасов
Дейнего: через отремонтированный мост у Станицы Луганской сможет проехать скорая помощь
Магистры Донбасской академии строительства и архитектуры 29 июня получат дипломы российского образца
Российские рэперы Natan и T-Killah дали в Луганске концерт в честь Дня молодежи
Даниил Безсонов назвал украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять дом престарелых в Ясиноватой
ВСУ в Ясиноватой противотанковой управляемой ракетой разрушили Центр социального обслуживания