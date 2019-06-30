ДНР реконструирует пункты пропуска на линии разграничения

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-30T13:52:15+03:00

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Первого июля будет подписана схема реконструкции контрольно-пропускного пункта «Александровка» на линии разграничения. Об этом заявили в правительстве Донецкой Народной Республики.

- Сегодня мы были на КПП «Александровка» с МГБ и Министерством доходов и сборов. Принято решение сместить площадку на несколько метров, чтобы минимизировать спил дубовой рощи, - сообщают в правительстве. - В понедельник схема будет подписана. Данная территория разминирована. На площадке уже будут работать геодезисты.

Кроме этого начато улучшение пункта пропуска «Еленовка».

Также в республике начали модернизацию пункта пропуска «Еленовка».

Заместитель председателя Правительства республики Владимир Пашков ранее заявил, что у линии разграничения в Донбассе планируют открыть пятый пункт пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU