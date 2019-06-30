В НАТО остались недовольными военной подготовкой боевиков ВСУ

СЕГОДНЯ 21:58 2019-06-30T21:58:59+03:00

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Недавно в Сумской области прошли совместные украино-литовско-польские военные учения. На них выступали сержанты и офицеры ВСУ из 58-й бригады. Но выдающихся результатов им достигнуть не получилось.

Наоборот, представители НАТО удивились насколько низкая профессиональная подготовка у украинских военнослужащих. Об этом 29 июня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— В этой связи отправка 58-й бригады в зону «ООС» приостановлена, а вместо неё в настоящее время решается вопрос об отправке внепланово 28-й механизированной бригады, что вызвало всплеск негодования у военнослужащих этой бригады, которые в ближайшее время не планировали ехать в Донбасс, — рассказал официальный представитель.

После позора на учениях бригаду также ждала проверочная комиссия. Она выявила, что в бригаде находится только 60% личного состава, а 75% всего вооружения находится в нерабочем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU