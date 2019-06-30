День молодежи в Донецке 2019: В центре города прошел танцевальный флешмоб
В День молодежи в Донецке 2019 в парке Щербакова прошел танцевальный флешмоб «Молодость в движении». В нем участвовало несколько десятков активных парней и девушек.
Флешмоб начался вечером возле открытой сцены в парке Щербакова. Заиграла динамичная музыка и на открытую площадку вышла толпа молодых людей в белых футболках, и они тут же начали танцевать.
У некоторых из них на футболках можно было увидеть надпись «Молодая Республика». Это были члены молодежной организации. Именно они занимались организацией флешмоба, начиная от выбора площадки и составлением хореографии.
— Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать достойно представлять Донецкую Народную Республику как на международной арене, так и внутри нашего государства. Как говорят – будущее в руках молодежи. Сегодня мы можем сказать: мы – не будущее, мы – настоящее Республики!, — обратился к молодежи руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.
После того, как все приглашенные официальные лица государства закончили свои выступления с поздравлениями, а активисты станцевали свой флешбом, на сцене в парке начался запланированный концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU