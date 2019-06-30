2019-06-30T12:04:12+03:00
Общество

День молодежи в Донецке 2019: В центре города прошел танцевальный флешмоб

На День молодежи в Донецке 2019 в флешмобе участвовало несколько десятков человек
Екатерина Сорока
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Весь день в парке Щербакова праздновали День молодежи. Фото: dnr-online.ruВесь день в парке Щербакова праздновали День молодежи. Фото: dnr-online.ru
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В День молодежи в Донецке 2019 в парке Щербакова прошел танцевальный флешмоб «Молодость в движении». В нем участвовало несколько десятков активных парней и девушек.

Флешмоб начался вечером возле открытой сцены в парке Щербакова. Заиграла динамичная музыка и на открытую площадку вышла толпа молодых людей в белых футболках, и они тут же начали танцевать.

У некоторых из них на футболках можно было увидеть надпись «Молодая Республика». Это были члены молодежной организации. Именно они занимались организацией флешмоба, начиная от выбора площадки и составлением хореографии.

— Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать достойно представлять Донецкую Народную Республику как на международной арене, так и внутри нашего государства. Как говорят – будущее в руках молодежи. Сегодня мы можем сказать: мы – не будущее, мы – настоящее Республики!, — обратился к молодежи руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

После того, как все приглашенные официальные лица государства закончили свои выступления с поздравлениями, а активисты станцевали свой флешбом, на сцене в парке начался запланированный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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