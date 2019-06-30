ВСУ выпустили по ДНР 280 боеприпасов. Есть разрушения

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-30T10:54:56+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что Вооруженные силы Украины 26 раз обстреляли территорию ДНР.

- Украинские военнослужащие обстреляли Горловку (посёлок шахты имени Изотова, посёлок шахты 6/7), Зайцево, Доломитное, Донецк (Терминал, Вольво-Центр), Жабичево, Весёлое, Васильевку, Александровку, Старомихайловку, Спартак, Красный Октябрь, Дзержинское и Саханку. Солдаты ВСУ вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии (26 снарядов), миномётов (105 мин), орудий БМП и БТР (20 выстрелов), гранатомётов (99 гранат), зенитных установок (30 выстрелов), крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, - сообщили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что в результате обстрелов есть разрушения.

– В результате обстрела со стороны ВФУ повреждения кровли и остекления получил дом по адресу: улица Тушинская, 6/1 в населённом пункте Горловка посёлок шахты Изотова. Кроме того, в результате обстрела ВФУ населённом пункте Зайцево, зафиксировано возгорание дома по адресу: улица Брусилова, 30, - рассказали в представительстве ДНР Совместном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU