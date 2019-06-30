Сотрудники СБУ без причины задержали одного из четырех пленных переданных Украине
29 июня одного из освобожденных украинских военнопленных задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Причину своих действий сотрудники СБУ не назвали. Об этом рассказал сам задержанный, выходя из отделения полиции.
— Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ, — рассказывает бывший военнопленный.
По словам задержанного его сначала повезли в штаб СБУ, где правоохранительные органы сняли видео с его участим.
— Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей… Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся, — отметил мужчина.
После того как съемки были закончены, около четырех утра мужчину перевезли в военную прокуратуру, а оттуда в отделение полиции в городе Павлоград. Задержанный рассказал, что там ему задавали различные вопросы, но отказывался на них отвечать, пока ему не предоставят адвоката. Но до него дозвониться так и не получилось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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