2019-06-30T20:21:50+03:00
Политика

Сотрудники СБУ без причины задержали одного из четырех пленных переданных Украине

Боевик хотел рассказать об остальных военнопленных Украины в ЛНР и ДНР, но теперь отказывается это делать без присутствия своего адвоката
Екатерина Сорока
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До 27 июня украинский военнослужащий находился в плену Народной милиции ЛНР. Фото: novorosinform.orgДо 27 июня украинский военнослужащий находился в плену Народной милиции ЛНР. Фото: novorosinform.org
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29 июня одного из освобожденных украинских военнопленных задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Причину своих действий сотрудники СБУ не назвали. Об этом рассказал сам задержанный, выходя из отделения полиции.

— Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ, — рассказывает бывший военнопленный.

По словам задержанного его сначала повезли в штаб СБУ, где правоохранительные органы сняли видео с его участим.

— Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей… Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся, — отметил мужчина.

После того как съемки были закончены, около четырех утра мужчину перевезли в военную прокуратуру, а оттуда в отделение полиции в городе Павлоград. Задержанный рассказал, что там ему задавали различные вопросы, но отказывался на них отвечать, пока ему не предоставят адвоката. Но до него дозвониться так и не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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