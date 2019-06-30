Почта Донбасса посвятила марку выпускникам донецких ВУЗов с российскими дипломами
29 июня на Почте Донбасса были введены в обращение художественная марка и конверт. Они посвящены первым выпускникам донецких ВУЗов, которые получили дипломы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службы министерства связи ДНР.
Вчера российские дипломы получили выпускники Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Донецкого национального медицинского университета (ДонНМУ). Но на марке и конверте изображен только второй ВУЗ.
— Марку № 152 украшает логотип ВУЗа и изображение обложки диплома специалиста Российской Федерации. На конверте первого дня изображены два здания главных корпусов Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького, а в центре также находится изображение обложки диплома специалиста РФ, — говорится в сообщении.
Всего было выпущено 18 тысяч марок и 1,2 тысячи конвертов. Купить их можно в любом отделении предприятия «Почта Донбасса». Стоимость марки 34 рубля, а конверта – 8 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU