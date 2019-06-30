Почта Донбасса посвятила марку выпускникам донецких ВУЗов с российскими дипломами

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-30T09:53:32+03:00

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29 июня на Почте Донбасса были введены в обращение художественная марка и конверт. Они посвящены первым выпускникам донецких ВУЗов, которые получили дипломы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службы министерства связи ДНР.

Вчера российские дипломы получили выпускники Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Донецкого национального медицинского университета (ДонНМУ). Но на марке и конверте изображен только второй ВУЗ.

— Марку № 152 украшает логотип ВУЗа и изображение обложки диплома специалиста Российской Федерации. На конверте первого дня изображены два здания главных корпусов Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького, а в центре также находится изображение обложки диплома специалиста РФ, — говорится в сообщении.

Всего было выпущено 18 тысяч марок и 1,2 тысячи конвертов. Купить их можно в любом отделении предприятия «Почта Донбасса». Стоимость марки 34 рубля, а конверта – 8 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU