За прошедшие сутки ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-30T10:03:26+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За минувшие сутки, вооруженные силы Украины открыли огонь по трем населенным пунктам ЛНР. Под обстрел попали Первомайск, Логвиново и Нижнее Лозовое. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ с направления населенных пунктов: Луганское, Золотое – по территории Луганской Народной Республики в район населенных пунктов: Первомайск, Логвиново, Нижнее Лозовое, — говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших среди мирного населения в Представительство ЛНР в СЦКК пока не поступала. Но известно, какое вооружение украинские боевики использовали для вчерашнего обстрела населенных пунктов Республики.

— Применялось следующее вооружение: минометы калибром 120 миллиметров – 13 мин; пушки боевой пехотной машины (БМП-1) – 12 осколочных гранат; автоматические гранатометы (АГС-17) – 58 гранат, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU