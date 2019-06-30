2019-06-30T10:03:26+03:00
Политика

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР

Об этом сообщили в СЦКК
Екатерина Сорока
Поделиться:
Крупнокалиберное оружие запрещено Минскими соглашениями. Фото: novorosinform.orgКрупнокалиберное оружие запрещено Минскими соглашениями. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

За минувшие сутки, вооруженные силы Украины открыли огонь по трем населенным пунктам ЛНР. Под обстрел попали Первомайск, Логвиново и Нижнее Лозовое. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ с направления населенных пунктов: Луганское, Золотое – по территории Луганской Народной Республики в район населенных пунктов: Первомайск, Логвиново, Нижнее Лозовое, — говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших среди мирного населения в Представительство ЛНР в СЦКК пока не поступала. Но известно, какое вооружение украинские боевики использовали для вчерашнего обстрела населенных пунктов Республики.

— Применялось следующее вооружение: минометы калибром 120 миллиметров – 13 мин; пушки боевой пехотной машины (БМП-1) – 12 осколочных гранат; автоматические гранатометы (АГС-17) – 58 гранат, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ выпустили по ДНР 280 боеприпасов. Есть разрушения
Почта Донбасса посвятила марку выпускникам донецких ВУЗов с российскими дипломами
Дарья Морозова: обстановка в подконтрольном Киеву Донбассе критическая
Бойцы ВСУ в гражданском минируют территорию в районе Счастья
Пьяный командир роты ВСУ сломал ребра и разбил голову подчиненному
Спасатели МЧС ДНР рассказывают отдыхающим на водоемах о правилах безопасного поведения на воде
Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня
Небоевые потери ВСУ: командира морских пехотинцев ранили подчиненные
ВСУ под Горловкой повредили канал Северский Донец-Донбасс
ВСУ нанесли артудар по ДНР из тяжелой артиллерии
Полицейские задержали жителя Кировского за угрозу убийством
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 28 раз нарушили «перемирие», выпустив почти 600 боеприпасов
Дейнего: через отремонтированный мост у Станицы Луганской сможет проехать скорая помощь
Магистры Донбасской академии строительства и архитектуры 29 июня получат дипломы российского образца
Российские рэперы Natan и T-Killah дали в Луганске концерт в честь Дня молодежи
Даниил Безсонов назвал украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять дом престарелых в Ясиноватой
ВСУ в Ясиноватой противотанковой управляемой ракетой разрушили Центр социального обслуживания