Дарья Морозова: обстановка в подконтрольном Киеву Донбассе критическая

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-29T18:26:41+03:00

Омбудсмен ДНР рассказала, с чем сталкиваются наши соотечественники

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Гуманитарная обстановка в подконтрольной украинским властям части Донбасса остается критической. Об этом сегодня сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в Минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

- Ситуация в Донбассе, временно подконтрольном Украине, остается критической, и меня очень заботят те проблемы граждан, которые они вынуждены терпеть, - цитирует Дарью Васильевну ДАН.

Она уточнила, что необоснованные задержания мирных жителей силовыми ведомствами Украины, постоянные рейды с обысками, мародерство, захват жилых домов украинскими военными, высокие цены на продовольствие и коммунальные услуги - не полный перечень того, с чем сталкиваются наши жители.

С мая в подконтрольном Киеву Донбассе начались проблемы с водоснабжением. В результате обесточивания ряда объектов «Воды Донбасса» десятки тысяч жителей остались без питьевой воды. В этой связи в ДНР неоднократно заявляли об угрозе экологической катастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU