Бойцы ВСУ в гражданском минируют территорию в районе Счастья
Бойцы ВСУ в гражданской одежде активно минируют территорию в районе Счастья. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг полковник Олег Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде, - рассказал Филипоненко.
- Нашими наблюдателями такой случай зафиксирован 26 июня. На северной окраине Счастья из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины, - уточнил представитель оборонного ведомства, добавив, что эта информация также подтверждается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU