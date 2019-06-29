Бойцы ВСУ в гражданском минируют территорию в районе Счастья

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-29T17:09:52+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции

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Бойцы ВСУ в гражданской одежде активно минируют территорию в районе Счастья. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг полковник Олег Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде, - рассказал Филипоненко.

- Нашими наблюдателями такой случай зафиксирован 26 июня. На северной окраине Счастья из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины, - уточнил представитель оборонного ведомства, добавив, что эта информация также подтверждается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU