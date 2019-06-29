Пьяный командир роты ВСУ сломал ребра и разбил голову подчиненному
Пьяный командир роты одной из бригад ВСУ, задействованных в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», избил подчиненного, в результате чего пострадавший попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- 23 июня командир 5-й механизированной роты 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ лейтенант Оцерклевич в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчиненного. Рядовой Шилов доставлен в городскую больницу в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, - рассказал Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU