Пьяный командир роты ВСУ сломал ребра и разбил голову подчиненному

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-29T15:34:04+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Пьяный командир роты одной из бригад ВСУ, задействованных в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», избил подчиненного, в результате чего пострадавший попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 23 июня командир 5-й механизированной роты 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ лейтенант Оцерклевич в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчиненного. Рядовой Шилов доставлен в городскую больницу в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, - рассказал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU