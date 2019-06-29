Спасатели МЧС ДНР рассказывают отдыхающим на водоемах о правилах безопасного поведения на воде

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-29T14:40:12+03:00

Сейчас в Республике проходит месячник безопасности на водных объектах

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В разгар летнего отдыха и школьных каникул сотрудники МЧС осуществляют ряд профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водоемах Республики.

- Так, личным составом МЧС была проведена разъяснительная работа с отдыхающими в Макеевке, Снежном и Амвросиевке. Отдыхающим в очередной раз напомнили о правилах безопасного поведения на воде и вручили листовки на соответствующую тематику, - сказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Важно подчеркнуть, что рейды прошли в рамках Месячника безопасности на водных объектах в летний период, который стартовал в Донецкой Народной Республике 27 мая и продлится до 31 августа.

Помимо этого Межрегиональная группа ГИМС, совместно с водолазами, ежедневно осуществляют патрулирование побережья поселка Седово, с целью предотвращения несчастных случаев на воде. Такие мероприятия будут проводиться до окончания сезона купания.

Отметим, что основными причинами гибели людей на водных объектах являются: грубое нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU