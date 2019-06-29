2019-06-29T13:48:28+03:00
Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня. Фото: iz.ruГроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня. Фото: iz.ru
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Гроза и сильный ветер ожидаются местами по территории Республики во второй половине дня 29 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Во второй половине дня 29 июня с сохранением вечером в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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