Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня
Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии
Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске вечером 29 июня. Фото: iz.ru
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Гроза и сильный ветер ожидаются местами по территории Республики во второй половине дня 29 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- Во второй половине дня 29 июня с сохранением вечером в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU