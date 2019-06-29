Небоевые потери ВСУ: командира морских пехотинцев ранили подчиненные
Морские пехотинцы из 501 батальона 36 бригады, укомплектованность которого, согласно информации разведки ДНР, составляет 319 военнослужащих или 57 процентов штатной численности продолжают пополнять статистику небоевых потерь. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
-Так, командир батальона, решивший лично разобраться по факту пьяной перестрелки в ночь с 28 на 29 июня между подчиненными военнослужащими на переднем крае, при выдвижении на позиции в районе Широкино получил огнестрельное ранение и был направлен в госпиталь Мариуполя. По данному факту проводится разбирательство военной службой правопорядка, - сказали в УНМ ДНР.
Также в зоне ответственности батальона вскрыта мобильная группа РЭБ из состава 503 батальона РЭБ ВСУ, которая уже неоднократно отмечалась в отчетах миссии ОБСЕ, как причастная к глушению каналов управления беспилотниками ОБСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU