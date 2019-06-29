2019-06-29T13:32:43+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: командира морских пехотинцев ранили подчиненные

Об этом сообщили в УНМ ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Небоевые потери ВСУ: командира морских пехотинцев ранили подчиненные. Фото: facebook.com / @theministryofdefence.uНебоевые потери ВСУ: командира морских пехотинцев ранили подчиненные. Фото: facebook.com / @theministryofdefence.u
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Морские пехотинцы из 501 батальона 36 бригады, укомплектованность которого, согласно информации разведки ДНР, составляет 319 военнослужащих или 57 процентов штатной численности продолжают пополнять статистику небоевых потерь. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

-Так, командир батальона, решивший лично разобраться по факту пьяной перестрелки в ночь с 28 на 29 июня между подчиненными военнослужащими на переднем крае, при выдвижении на позиции в районе Широкино получил огнестрельное ранение и был направлен в госпиталь Мариуполя. По данному факту проводится разбирательство военной службой правопорядка, - сказали в УНМ ДНР.

Также в зоне ответственности батальона вскрыта мобильная группа РЭБ из состава 503 батальона РЭБ ВСУ, которая уже неоднократно отмечалась в отчетах миссии ОБСЕ, как причастная к глушению каналов управления беспилотниками ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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