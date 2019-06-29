2019-06-29T12:49:46+03:00
Политика

ВСУ под Горловкой повредили канал Северский Донец-Донбасс

Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ повредили основную водную артерию Донбасса. Фото: КП «Вода Донбасса»ВСУ повредили основную водную артерию Донбасса. Фото: КП «Вода Донбасса»
Изменить размер текста:

ВСУ в результате артудара по Горловке повредили питьевой канал Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Сегодня ночью поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс. Увы, не в первый раз, - сказал он.

Напомним, что канал Северский Донец - Донбасс является основным источником водоснабжения в регионе. Его водоводы, насосные и фильтровальные станции неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Из-за этого в кранах донбассовцев то и дело нет воды.

Многие фильтровальные станции Республики, где готовят воду для городов и районов, находятся в «серых зонах» и там коммунальщики каждый день рискуют жизнью, находясь под обстрелами. С 2014 года только Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам более 380 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24