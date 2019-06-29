ВСУ под Горловкой повредили канал Северский Донец-Донбасс
ВСУ в результате артудара по Горловке повредили питьевой канал Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
- Сегодня ночью поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс. Увы, не в первый раз, - сказал он.
Напомним, что канал Северский Донец - Донбасс является основным источником водоснабжения в регионе. Его водоводы, насосные и фильтровальные станции неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Из-за этого в кранах донбассовцев то и дело нет воды.
Многие фильтровальные станции Республики, где готовят воду для городов и районов, находятся в «серых зонах» и там коммунальщики каждый день рискуют жизнью, находясь под обстрелами. С 2014 года только Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам более 380 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU