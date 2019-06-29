СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-29T12:11:51+03:00

ВСУ нанесли артудар по ДНР из тяжелой артиллерии. Фото: rod-pravo.org

122-миллиметровые снаряды разрывались в Горловке и на юге Республики

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ВСУ сегодня обстреляли из тяжелой артиллерии север Горловки и село на юге ДНР. Об этом сообщает представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 09.35 до 10.35 зафиксированы обстрелы по направлению Доломитного и Красного Октября. В общей сложности выпущено 26 снарядов калибром 122 миллиметра, - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 591 боеприпас. Обстрелам подверглись аэропорт Донецка, Спартак, Жабичево, Трудовские, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Васильевка, Доломитное, Железная Балка, поселок шахты Гагарина, Коминтерново, Ленинское и Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU