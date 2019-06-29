Полицейские задержали жителя Кировского за угрозу убийством

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-29T11:41:56+03:00

Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР

Изменить размер текста: A A

До двух лет лишения свободы грозит ранее судимому жителю города Кировское, который угрожал убийством случайному прохожему.

Как сообщил участковый инспектор полиции Кировского ГО МВД ДНР Евгений Базуев, в одном из парков города нетрезвый мужчина проходил мимо молодых людей, и ему послышались оскорбления в его сторону. 26-летний местный житель решил подойти к парням для выяснения отношений. Между мужчинами возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник достал из кармана раскладной нож и приставил его к шее 19-летнего парня, угрожая ему убийством. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший оттолкнул злоумышленника и убежал. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщила следователь СО Кировского ГО МВД ДНР Анастасия Исмаилова.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU