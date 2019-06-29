Полицейские задержали жителя Кировского за угрозу убийством
До двух лет лишения свободы грозит ранее судимому жителю города Кировское, который угрожал убийством случайному прохожему.
Как сообщил участковый инспектор полиции Кировского ГО МВД ДНР Евгений Базуев, в одном из парков города нетрезвый мужчина проходил мимо молодых людей, и ему послышались оскорбления в его сторону. 26-летний местный житель решил подойти к парням для выяснения отношений. Между мужчинами возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник достал из кармана раскладной нож и приставил его к шее 19-летнего парня, угрожая ему убийством. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший оттолкнул злоумышленника и убежал. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщила следователь СО Кировского ГО МВД ДНР Анастасия Исмаилова.
Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU