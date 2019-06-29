Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 28 раз нарушили «перемирие», выпустив почти 600 боеприпасов
ВСУ за минувшие сутки 28 раз нарушили «перемирие», выпустив по территории ДНР 591 боеприпас. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Обстрелам подверглись аэропорт Донецка, Спартак, Жабичево, Трудовские, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Васильевка, Доломитное, Железная Балка, поселок шахты Гагарина, Коминтерново, Ленинское и Саханка.
- Противник применял арторудия калибром 122 миллиметра, минометы 120- и 82 миллиметра, ПТУР, БМП, БТР, зенитки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сказал Якубов.
ИСТОЧНИК KP.RU