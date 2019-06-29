Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 28 раз нарушили «перемирие», выпустив почти 600 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-29T10:38:13+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки 28 раз нарушили «перемирие», выпустив по территории ДНР 591 боеприпас. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Обстрелам подверглись аэропорт Донецка, Спартак, Жабичево, Трудовские, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Васильевка, Доломитное, Железная Балка, поселок шахты Гагарина, Коминтерново, Ленинское и Саханка.

- Противник применял арторудия калибром 122 миллиметра, минометы 120- и 82 миллиметра, ПТУР, БМП, БТР, зенитки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сказал Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU