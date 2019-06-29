2019-06-29T06:09:16+03:00
Политика

ВСУ в Ясиноватой противотанковой управляемой ракетой разрушили Центр социального обслуживания

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ активизировали обстрелы. Фото: news-front.infoВСУ активизировали обстрелы. Фото: news-front.info
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Здание центра социального обслуживания Ясиноватой повреждено обстрелом со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 28 июня в 20:30 ВСУ открыли целенаправленный огонь по объекту гражданской инфраструктуры в Ясиноватой. В результате обстрела повреждено 70 квадратных метров территориального центра социального обслуживания, - сказали в представительстве.

По данным СЦКК, украинские силовики применили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Напомним, что ВСУ за неделю 134 раза нарушили «перемирие». Ранения получили шесть мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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