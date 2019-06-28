ЛНР заставила Украину восстановить мост у Станицы Луганской

СЕГОДНЯ 19:39 2019-06-28T19:39:16+03:00

Мост у Станицы Луганской был подорван еще в 2015 году

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С 2015 года мост в районе Станицы Луганской находится в разрушенном состоянии. Его подорвали взрывчаткой украинские боевики. Но 28 июня Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Twitter-аккаунте рассказал о том, что Украина согласилась отремонтировать мост за свой счет.

— Очередная победа ЛНР! Мост в районе Станицы Луганской скоро будет отремонтирован. Нам удалось заставить Украину согласиться восстановить то, что она разрушила, — сообщил Леонид Пасечник.

— Это будет первой и самой маленькой компенсацией Украины за страдания людей, которые по вине Киева были вынуждены последние пять лет преодолевать линию соприкосновения по деревянным сходням обрушенного пролёта моста, — добавил Глава государства.

Напомним, что 28 июня завершилось разведение сил у Станицы Луганской. Украина и ЛНР отвели свое вооружение, разминировали дороги и отозвали военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU