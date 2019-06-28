2019-06-28T17:27:17+03:00
Политика

Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта

Об этом сообщили в СЦКК
Екатерина Сорока
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Ранее стало известно, что ВСУ в два раза увеличили обстрелы ДНР. Фото: rusvesna.suРанее стало известно, что ВСУ в два раза увеличили обстрелы ДНР. Фото: rusvesna.su
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На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки. На это указывают увеличение боевых потерь среди военнослужащих и мирных жителей, а также количество обстрелов и разрушений в населенных пунктах Республики. Об этом сообщил руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

— Ситуации вдоль всей линии соприкосновения с каждым днем накаляется: отмечается устойчивое нарастание эскалации. Интенсивность и плотность обстрелов Республики со стороны ВСУ за последний месяц увеличилась в разы. От огня ВСУ страдают мирные граждане, их дома, жизненно важные объекты инфраструктуры и хлебные поля, — говорится в сообщении.

Также Руслан Якубов добавил, что президент Украины не выполняет те задачи, которые он ставил в своей речи на инаугурации. Он рассказывал о предотвращении войны в Донбассе. Но в реальности можно наблюдать лишь увеличение численности обстрелов и жертв среди мирных жителей.

— Посещение им (Владимиром Зеленским) позиций ВСУ послужило не началом установления мира, а привело к еще большей эскалации конфликта. Так, за период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня. Систематическим стало применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, в том числе артиллерии, — добавил руководитель Представительства ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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