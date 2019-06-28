В Донецке прошел благотворительный забег «Бегущие сердца»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-28T15:04:14+03:00

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27 июня в Ботаническом саду Донецка прошел благотворительный забег «Бегущие сердца». Об этом сегодня сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

Всего в забеге участвовало 30 парней и девушек. Каждый мог выбрать один из двух маршрутов: на 3,5 или на 6,5 километров.

В конце участников ждала станция отдыха. А также небольшая лавка с самодельными игрушками и предметами быта. Их сделали онкобольные дети, которые нуждаются в финансовой помощи.

— Целью данного забега является популяризация здорового образа жизни среди молодежи, а также помощь онкобольным детям путем приобретения продукции сделанной детьми от Благотворительной организации «Вместе к детям», — говорится в сообщении.

Благодаря этому забегу, фонд благотворительной организации «Вместе к детям» пополнился еще на 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU